Політика

Сирський: Під Бахмутом наступальні дії ворога зазнали невдач

24 Квітня 2023 11:39
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Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

“Рішення з організації оборони приймаються на місці. Перед тим Сирський заслухувоє командирів та аналізує оперативну обстановку. Ситуація контрольована”, – запевнили військові.

“На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач.

Однак, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста.

Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують.

Це дає можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час”, – сказав Олександр Сирський.


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