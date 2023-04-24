Сирський: Під Бахмутом наступальні дії ворога зазнали невдач

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

“Рішення з організації оборони приймаються на місці. Перед тим Сирський заслухувоє командирів та аналізує оперативну обстановку. Ситуація контрольована”, – запевнили військові.

“На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач.

Однак, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста.

Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують.

Це дає можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час”, – сказав Олександр Сирський.