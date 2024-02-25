Сирський: Обстановка складна на багатьох напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Міністр оборони України Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.

“Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ”, – йдеться в дописі в телеграм-каналі @osirskiy.

За словами Сирського, була проаналізована ситуація та обговорені кроки на майбутнє.

“Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок. Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць”.

Військове керівництво також проаналізувало проблеми, які не мають системного характеру.

“Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати”, – заявив Сирський.