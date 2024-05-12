Політика

Сирський: обстановка на Харківщині суттєво загострилась

12 Травня 2024 12:24
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працює на Покровському та Курахівському напрямках, “тобто на напрямку головного удару противника” / Фото з телеграм-каналу @osirskiy

Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, на даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

“Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження”, – написав Сирський в Telegram.

Щодо інших напрямків, то, за словами Головнокомандувача ЗСУ, на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. “В одних районах противник має частковий успіх, в інших – Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення”, – повідомив Сирський.

Він також зазначив, що на Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

“Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад”, – написав Сирський.


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