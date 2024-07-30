Суспільство

Сирський обговорив із генералом Брауном пріоритети ЗСУ
30 Липня 2024 20:48
читать на русском →

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Головнокомандувача.

“Обговорили поточну ситуацію на фронті. Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою”, – повідомив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що пріоритетами для України залишаються досягнення переваги у повітрі та розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
30 Липня 2024 17:20

Сили оборони вразили нафтобазу у Курській області
30 Липня 2024 19:50

Під час удару по аеродрому “Оленья” було пошкоджено два літаки Ту-22М3, – ГУР
30 Липня 2024 17:10

Завтра відключення електроенергії не прогнозуються, — Укренерго
30 Липня 2024 16:48

На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, – Генштаб
30 Липня 2024 16:21

США озброять українські F-16 ракетами та іншою сучасною зброєю, – WSJ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки