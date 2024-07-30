Сирський обговорив із генералом Брауном пріоритети ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Головнокомандувача.

“Обговорили поточну ситуацію на фронті. Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою”, – повідомив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що пріоритетами для України залишаються досягнення переваги у повітрі та розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування.