Сирський назвав пріоритетний напрямок розвитку Сил оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про пріоритетні завдання, які на його думку є запорукою нашої переваги над ворогом.

“Технології і технологічність – це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем – це мій пріоритет”, – зазначив Сирський.

У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає Герой України полковник Вадим Сухаревський.

“Разом з ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони”, – підкреслив головком.

Також генерал акцентував увагу на підготовці якісних кадрів.

“Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо. Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником”, – заявив Сирський.