Суспільство

Сирський назвав пріоритетний напрямок розвитку Сил оборони

18 Березня 2024 22:28
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армія, дрони, сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та його заступник Вадим Сухаревський / Фото: з ТГ-каналу Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про пріоритетні завдання, які на його думку є запорукою нашої переваги над ворогом.

“Технології і технологічність – це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем – це мій пріоритет”, – зазначив Сирський.

У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає Герой України полковник Вадим Сухаревський. 

“Разом з ним ми працюємо над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності  визначених органів військового управління сил оборони”, – підкреслив головком.

Також генерал акцентував увагу на підготовці якісних кадрів.

“Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо. Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником”, – заявив Сирський.


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