Сирський: на Куп’янському та Лиманському напрямках маємо певний тактичний успіх

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський описує ситуацію в районі проведення операції Сил оборони України як складну.

За його словами, противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Про це Сирський повідомляє у Telegram.

Він підтвердив, що ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки.

На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.

“Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки”, – зазначив Сирський.

Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ.

“Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі”, – підкреслив головнокомандувач.

Він додав, що на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.

“Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботине та Вербового з метою відновлення втраченого положеня; на Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки. Але успіху на цих напрямках не має”, – повідомляє Сирський.

Водночас на Куп’янському та Лиманському напрямках Сили оборони мають певний тактичний успіх.