Суспільство

Сирський: Маємо успіхи на Бахмутському напрямку

9 Липня 2023 09:53
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сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про успіх на Бахмутському напрямку.

“Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці“, – йдеться на його каналі в Telegram.

Він також оприлюднив відео “чудової роботи групи «Привид» Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького”.

“Працює снайпер з позивним «АЛЬФА». З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога. Під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити”, – прокоментував відео Сирський.


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