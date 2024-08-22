Суспільство

Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на Курщині
22 Серпня 2024 12:39
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зеленський, сирський
Олександр Сирський / Міноборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт російської Курської області.

Про це повідомив Зеленський у Facebook.

Відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Головнокомандувачем Сирським і начальником Сумської військової адміністрації”.

За словами Зеленського, Сирський доповів, що у визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт. Також захисники мають поповнення обмінного фонду.

Також головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках.

Начальник ОВА Володимир Артюх розповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Зокрема, про зменшення обстрілів зі ствольної зброї та жертв серед цивільних. Це також дало змогу безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру й готувати її до початку опалювального періоду.

Під час наради обговорили координацію дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області.


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