Політика

Сирський анонсував звільнення командирів бригад

2 Березня 2024 09:18
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О.Сирський на Східному фронті / Фото з телеграмканалу @osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував звільнення командирів бригад на східному фронті. Про це він заявив за підсумками своєї поїздки в зону бойових дій.

“Протягом трьох днів стало зрозуміло, чому в разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки і тримати позиції, а іншим – ні.

Насамперед, це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, здатності ухвалювати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань і за життя та здоров’я своїх підлеглих”, – заявив головком.

За його словами, “в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії і команди безпосередньо створюють загрозу життю і здоров’ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення”.

В окремі бригади, де є проблеми з підготовкою, відправлено групи фахівців, додав Сирський.


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