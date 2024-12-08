Політика

Сирійські повстанці заявили про повалення режиму Асада
8 Грудня 2024 08:55
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сірія
Люди збираються на площі Саадалла аль-Джабірі, святкуючи кінець 24-річного авторитарного правління президента Башара Асада в Алеппо, 8 грудня 2024 року / Фото Reuters

У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці заявили, що покінчили з 24-річним авторитарним правлінням Башара Асада, зробивши першу заяву по державному телебаченню після блискавичного наступу, що застав світ зненацька, пише Reuters.

Сьогодні командування сирійської армії повідомило офіцерів про те, що режим Асада припинив своє існування, повідомив агентству сирійський офіцер.

Однак пізніше сирійська армія заявила, що продовжує операції проти «терористичних груп» у містах Хама і Хомс, а також у сільській місцевості Дераа.

Асад, який придушив у Сирії всі форми інакомислення, вилетів із Дамаска в невідомому напрямку, повідомили Reuters два старших офіцери армії.

«Ми святкуємо разом із сирійським народом новину про звільнення наших ув’язнених, зняття з них кайданів і оголошення про закінчення епохи несправедливості у в’язниці Седна», – заявили повстанці, маючи на увазі велику військову в’язницю на околиці Дамаска, де сирійський уряд утримував тисячі ув’язнених.

Тисячі людей на машинах і пішки зібралися на головній площі Дамаска, розмахуючи руками і скандуючи «Свобода», повідомляють очевидці.

«Драматичний крах знаменує собою сейсмічний момент для Близького Сходу, поклавши кінець залізному правлінню сім’ї Асадів у Сирії та завдавши потужного удару по Росії та Ірану, які втратили ключового союзника в самому серці регіону.

Темп подій приголомшив арабські столиці і викликав побоювання нової хвилі регіональної нестабільності», – йдеться в повідомленні Reuters.


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Сирійські повстанці заявили про повалення режиму Асада
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