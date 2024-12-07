Політика

Сирійські повстанці захопили Пальміру
7 Грудня 2024 13:49
сірія
Сирійські повстанці на околиці Пальміри / Скриншот відео

Російські воєнкори повідомляють, що протурецька опозиція і повстанці досягли околиць Пальміри – міста, яке двічі звільняла російська армія. У 2016 році там на руїнах виступали Валерій Гергієв і віолончеліст Сергій Ролдугін.

«Пальміра – усе», – написали у своєму телеграм-каналі воєнкори Юрій Котенок і Борис Рожин. Як повідомляється, сили сирійської армії покинули місто і його здали майже без бою – у соцмережах публікують відео, як околицями Пальміри пересуваються ополченці, які вже понад тиждень ведуть наступ у Сирії.

Пальміру вже захоплювали опозиційні до Асада сили. У 2016-2017 роках місто двічі звільняли російські війська і сирійська армія. У травні 2016 року на руїнах міста виступив російський симфонічний оркестр.


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