Політика

Сирійські повстанці впритул наблизилися до Хомса, загрожуючи правлінню Асада
7 Грудня 2024 09:30
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сірія
Боєць повстанців в Хамі, Сирія, 6 грудня 2024 року / Фото Reuters

Сирійські повстанці заявили, що в суботу взяли під свій контроль південне місто Дараа, де в 2011 році почалося повстання проти президента Башара Асада, і яке стало четвертим містом, втраченим його військами за тиждень.

Про це пише Reuters.

Повстанські джерела повідомили, що військові погодилися на впорядкований вихід з Дараа в рамках угоди, яка забезпечить армійським офіцерам безпечний прохід до столиці Дамаска, що знаходиться приблизно за 100 км на північ.

На відео в соціальних мережах видно, як повстанці на мотоциклах та інші люди змішуються з мешканцями на вулицях. На головній площі міста люди стріляли в повітря, святкуючи перемогу.

Після падіння Дараа сили Асада за тиждень здали повстанцям чотири важливі центри.

Дараа, населення якого до початку громадянської війни 13 років тому становило понад 100 000 осіб, має символічне значення як колиска повстання. Це столиця провінції з населенням близько 1 мільйона осіб, що межує з Йорданією.

Захоплення Дараа відбулося після того, як пізно ввечері в п’ятницю повстанці заявили, що вони просунулися до околиць центрального міста Хомс, ключового перехрестя між столицею і узбережжям Середземного моря.

Захоплення Хомса відріже Дамаск від прибережної зони алавітської громади Асада, а також від військово-морської бази і авіабази його російських союзників.

«Наші сили звільнили останнє село на околиці міста Хомс і зараз перебувають у його стін», – повідомило сирійське угруповання, що веде широкомасштабний штурм, в месенджері Telegram.

Напередодні наступу повстанців тисячі людей втекли з Хомса до прибережних районів Латакії і Тартуса, опорних пунктів уряду, повідомляють місцеві жителі і свідки.


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