Політика

Сирійські повстанці увійшли в Хаму
5 Грудня 2024 14:44
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Сирійські повстанці витіснили проурядові сили з Хами, що принесло повстанцям нову перемогу і завдало нового удару по Башару Асаду і його російським та іранським союзникам.

Про це повідомляє Reuters.

Сирійська армія заявила, що передислоковується за межі міста, “щоб зберегти життя цивільного населення і запобігти міським боям”.

Повстанці заявили, що вони зайняли райони на північному сході міста і захопили центральну в’язницю, звільнивши ув’язнених.

Телеканал “Аль-Джазіра” показав кадри повстанців у місті: деякі з них зустрічалися з цивільними біля кільцевої розв’язки, а інші їхали у військових машинах і на мопедах.

Минулого тижня повстанці захопили головне північне місто Алеппо і відтоді просунулися на південь зі свого анклаву на північному заході Сирії, досягнувши у вівторок стратегічного пагорба на північ від Хами, а в середу просунулися до східного і західного флангів міста.


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