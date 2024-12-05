Сирійські повстанці увійшли в Хаму

Сирійські повстанці витіснили проурядові сили з Хами, що принесло повстанцям нову перемогу і завдало нового удару по Башару Асаду і його російським та іранським союзникам.

Про це повідомляє Reuters.

Сирійська армія заявила, що передислоковується за межі міста, “щоб зберегти життя цивільного населення і запобігти міським боям”.

Повстанці заявили, що вони зайняли райони на північному сході міста і захопили центральну в’язницю, звільнивши ув’язнених.

Телеканал “Аль-Джазіра” показав кадри повстанців у місті: деякі з них зустрічалися з цивільними біля кільцевої розв’язки, а інші їхали у військових машинах і на мопедах.

Минулого тижня повстанці захопили головне північне місто Алеппо і відтоді просунулися на південь зі свого анклаву на північному заході Сирії, досягнувши у вівторок стратегічного пагорба на північ від Хами, а в середу просунулися до східного і західного флангів міста.