Синєгубов не виключає заміну грунту після удару по нафтосховищу у Харкові

У водоймах Харкова спостерігається зниження концентрації нафтопродуктів. Про це йшлося в ході апаратної наради за участі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубов, повідомили у військовій адміністрації.

«Обласна військова адміністрація спільно з міською радою та профільними науковими установами розробляє і впроваджує план заходів щодо повної ліквідації наслідків ворожого удару по нафтосховищу у Немишлянському районі Харкова. В тому числі розглядається заміна ґрунту. Наразі прораховуємо таку можливість, після чого будемо звертатися до Уряду з проханням надати допомогу з резервного фонду державного бюджету», – розповів Олег Синєгубов.

За попередніми відборами проб води у міських річках Харків, Лопань та Уди спостерігається зниження концентрації нафтопродуктів, зазначили у Департаменті захисту довкілля та природокористування ХОВА.

Також перевіряються джерела, наближені до річок Харків, Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець. Потрапляння нафтопродуктів до цих джерел не зафіксовано.

Нагадаємо, після ворожого удару по нафтобазі у Немишлянському районі Харкова та витоку паливно-мастильних матеріалів в екосистеми регіону у всіх районних адміністраціях Харківської області були сформовані робочі групи, до складу яких увійшли представники ДСНС та правоохоронці, які продовжують перевіряти й обстежувати хімічно небезпечні об’єкти та об’єкти зберігання, транспортування й реалізації нафтопродуктів.