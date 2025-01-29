Сина Порошенка звинувачують у ухилянтстві: адвокат називає це політичним тиском

Адвокат п’ятого президента України та лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка, Ігор Головань, заявив, що син Порошенка Олексій з 2019 року знятий з усіх видів обліку та перебуває за кордоном на законних підставах. Водночас адвокат стверджує, що територіальні центри комплектування (ТЦК) діють за вказівками Офісу президента, направляючи повістки сину експрезидента.

Про це Головань написав у Facebook.

Як повідомляє адвокат, у 2019 році Олексій уклав контракт із міжнародною компанією та виїхав на роботу за кордон. Відповідно до закону, він був знятий з усіх видів обліку: військового, податкового та паспортного.

Адвокат також повідомив, що штраф, накладений на Олексія Порошенка через нібито ігнорування повісток, був сплачений, однак без визнання вини. Наразі адвокати працюють над оскарженням штрафу, зняттям арешту з його рахунків і притягненням до відповідальності посадовців ТЦК за перевищення повноважень.

Адвокат Головань також звернув увагу на те, що ТЦК не вручило повістки дітям призовного віку з оточення президента, депутатів партії влади, членів “Студії Квартал 95” та інших політичних партнерів.

У грудні 2024 року в ЗМІ почали з’являтись повідомлення, що старшого сина Порошенка оголосили в розшук через неявку до ТЦК за повісткою.

Крім того повідомлялося, що його оштрафували на 25 тисяч гривень за ігнорування повісток.