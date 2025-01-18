Сина Порошенка оштрафували за неявку в ТЦК

Олексій Порошенко, син експрезидента України Петра Порошенка, отримав штраф у розмірі 25 500 гривень за неявку за повісткою до територіального центру комплектування. Про це стало відомо з постанови про правопорушення.

Згідно з документом, Олексій Порошенко без поважних причин не з’явився до Печерського РТЦК Києва для уточнення даних.

Якщо штраф не буде сплачено протягом 15 днів з моменту вручення постанови, його сума подвоїться і становитиме 51 000 гривень. Стягнення буде проведено в примусовому порядку, як зазначено в ст. 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 39-річного екснардепа Олексія Порошенка, який має звання лейтенанта запасу, було оголошено в розшук за неявку за повісткою. За даними журналістів, він переважно проживає за кордоном.