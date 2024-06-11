Політика

Сина Джо Байдена Гантера визнано винним у справі про купівлю ним зброї
11 Червня 2024 19:20
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Гантер Байден / Фото: AP

Суд присяжних визнав сина президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, винним у тому, що він збрехав щодо вживання наркотиків під час купівлі вогнепальної зброї.

Присяжні в суді в штаті Делавер радилися у вівторок три години і вирішили визнати Хантера Байдена винним за всіма трьома пунктами обвинувачення, повідомляє BBC.

Суть пред’явленого 54-річному Байдену-молодшому обвинувачення полягає в тому, що він у 2018 році, будучи наркозалежним, приховав це під час купівлі пістолета.

За вищевказаними звинуваченнями йому загрожує максимум до 25 років ув’язнення. Хоча ті, хто вчинив злочини вперше, не отримують і близького максимуму, і незрозуміло, чи суддя присудить йому термін за ґратами.


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