Син Трампа зібрався до Гренландії після заяв свого батька щодо купівлі острова

Дональд Трамп-молодший цього тижня планує поїхати до Гренландії. Два тижні тому обраний президент США запропонував купити автономну данську територію.

Як повідомляє Bloomberg, міністр закордонних справ Гренландії Мінінґуак Клейст зазначив, що поїздка не передбачає офіційних зустрічей.

Одночасно прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде відклав заплановану зустріч із королем Данії Фредеріком X у Копенгагені. У МЗС Гренландії заявили, що це лише збіг.

Дональд Трамп раніше виступав із пропозицією придбати Гренландію, яка є автономною територією Данії. Однак влада острова наголосила, що він не продається.

Гренландія, що розташована ближче до Нью-Йорка, ніж до Копенгагена, багата на корисні копалини, нафту та природний газ.

Крім того, на острові розташована американська авіабаза Пітуфік. Вона вважається стратегічною для США, оскільки має на озброєнні системи раннього попередження про балістичні ракети.