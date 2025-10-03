        Суспільство

        Сили спецоперацій знищили два важливі обʼєкти ППО на території РФ

        Галина Шподарева
        3 Жовтня 2025 18:20

        Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф “Лена” та трасовий радіолокаційний комплекс “Сопка-2”.

        Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

        РЛС П-14Ф “Лена” була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка у Воронезькій області.

        ТРЛК “Сопка-2” була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Об’єкт уражено в селі Гармашівка Воронезької області.

        “Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БпЛА”, – розповіли в ССО.  


