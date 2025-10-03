Сили спецоперацій знищили два важливі обʼєкти ППО на території РФ

Побиття та знущання з 23-річного українця у Польщі: нападники виявилися співвітчизниками жертви

“Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БпЛА”, – розповіли в ССО.

ТРЛК “Сопка-2” була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Об’єкт уражено в селі Гармашівка Воронезької області.

РЛС П-14Ф “Лена” була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка у Воронезькій області.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України .