Сили спецоперацій знищили два важливі обʼєкти ППО на території РФ

Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф “Лена” та трасовий радіолокаційний комплекс “Сопка-2”.
Про це повідомили в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.
РЛС П-14Ф “Лена” була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка у Воронезькій області.
ТРЛК “Сопка-2” була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Об’єкт уражено в селі Гармашівка Воронезької області.
“Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БпЛА”, – розповіли в ССО.