Сили спецоперацій уразили газопереробний завод “Лукойл” та ЛВДС “Єфімовка”

У ніч на 9 жовтня підрозділи deep-strike Сил спеціальних операцій уразили “ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод” та лінійно-виробничу диспетчерську станцію “Єфімовка” у Волгоградській області

Про це повідомили в Силах Спеціальних операцій та Генштабі ЗСУ.

Коробковський газопереробний завод, розташований у місті Котово Волгоградської області є одним із найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

ЛВДС “Єфімовка”, також у Волгоградській області – станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти та нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.