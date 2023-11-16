Суспільство

Сили ППО знищили шістнадцять ударних БПЛА та одну ракету

16 Листопада 2023 11:06
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ппо

У ніч на 16 листопада росіяни атакували Україну  18-ма ударними БпЛА типу “Shahed”.

У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона, повідомляє Командування Повітряних Сил.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300.


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