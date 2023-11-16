Сили ППО знищили шістнадцять ударних БПЛА та одну ракету

У ніч на 16 листопада росіяни атакували Україну 18-ма ударними БпЛА типу “Shahed”.
У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона, повідомляє Командування Повітряних Сил.
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників.
Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300.