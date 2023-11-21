Сили ППО знищили “Іскандер” і 9 БПЛА

У ніч на 21 листопада 2023 року рашисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також противником було випущено 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування «Іскандер-К» з району Джанкой (Крим).

“В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 ворожих безпілотників «Shahed-131/136» та одну крилату ракету «Іскандер-К»”, – йдеться у повідомленні.