Сили ППО знищили 5 із 9 ворожих ракет та всі 27 “Шахедів”

20 червня під час ворожої атаки протиповітряна оборона знищила 5 ворожих ракет із 9 запущених та всі Шахеди.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

В ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

– 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

– 3 балістичні ракети “Іскандер-М” (із Воронезької обл. – РФ);

– 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

– 27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина.

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

– 4 крилаті ракет Х-101/Х-555;

– 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

– 27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях, зазначив командувач ПС.