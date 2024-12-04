Сили ППО збили вночі 29 з 50 ворожих дронів

У ніч на 4 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетою, однак оборонці знищили 29 ворожих дронів.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

З 20:00 3 грудня до ранку 4 грудня ворог запустив керовану авіаційну ракету Х-59/69 з повітряного простору Курської області, а також 50 ударних дронів типу Shahed та інших безпілотників з районів Приморсько-Ахтарська, Орла та Міллерова в РФ.

Станом на 09:00 силами зенітних ракетних підрозділів, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони України вдалося збити 29 дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.

Ще 18 безпілотників було втрачено локаційно, а один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованих територій.