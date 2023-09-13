Суспільство

Сили ППО збили над Одещиною 32 дрони

13 Вересня 2023 08:06
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одеса, ппо, дрони

У ніч на 13 вересня над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, було влучання по припортовій інфраструктурі, 7 людей постраждали.

Про це повідомляє Сили оборони півдня України.

“Протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Вкотре цілив по цивільній інфраструктурі Подунав’я.

32 БпЛА типу “Shahed-131/136” збито силами протиповітряної оборони.

На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано. 

7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості”.


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