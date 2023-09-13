Сили ППО збили над Одещиною 32 дрони

У ніч на 13 вересня над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, було влучання по припортовій інфраструктурі, 7 людей постраждали.
Про це повідомляє Сили оборони півдня України.
“Протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Вкотре цілив по цивільній інфраструктурі Подунав’я.
32 БпЛА типу “Shahed-131/136” збито силами протиповітряної оборони.
На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано.
7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості”.