Суспільство

Сили ППО збили 89 ворожих дронів у ніч та ранок 31 липня 
31 Липня 2024 10:18
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дрони, ппо
Ілюстративне фото / ПСУ

Окупанти запустили по території України 89 Шахедів та керовану авіаційну ракету Х-59 у ніч на 31 липня. Усі ворожі цілі були знищені.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників. Із 89-ти ударних БпЛА “Shahed-131/136″, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89! Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину”.

Повідомляється, що ракету загарбники випустили з повітряного простору окупованої Херсонщини, а “Шахеди” запускали з районів російських міст і селищ Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару був Київщина.

До відбиття повітряного нападу залучали мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактичну авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил.

“Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА “Shahed-131/136”. Таку ж кількість “шахедів” ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року”, – нагадали у Повітряних силах.


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