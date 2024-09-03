Сили ППО вночі знищили 27  російських ударних БПЛА

3 вересня сили протиповітрярної оборони знищили 27 російських ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Цієї ночі ворог завдав удару по Україні трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із тимчасово окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської області і 35 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 (райони пусків – Курська область і мис Чауда у Криму).

До відбиття повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних дронів типу Shahed-131/136, ще шість локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Ще два російські безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області РФ і тимчасово захопленої частини Донецької області.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.