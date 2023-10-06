Кримінал

Сили ППО вночі знищили 25 з 33 “Шахедів”

6 Жовтня 2023 08:06
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бпла, ппо

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

Зафіксовано пуски 33 «шахедів», які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 «Shahed-131/136», зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської,  Черкаської та Житомирської областей.


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