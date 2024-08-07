Суспільство

Сили ППО вночі збили усі 30 “Шахедів”
7 Серпня 2024 10:30
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дрони, ппо
Дрон / Reuters

У ніч на 7 серпня окупанти вдарили по Україні 30 ударними БпЛА типу “Shahed”, їх усі збили Сили ППО.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram. 

“Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях”.

Деталі: Він уточнив, що “Шахеди” росіяни запускали з районів російських населених пунктів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ.

До збиття ворожих дронів залучали сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних сил. 


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