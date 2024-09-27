Кримінал

Сили ППО вночі збили 24 Шахеди 
27 Вересня 2024 09:48
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атаки ворога, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

27 вересня окупанти атакували Україну 32 Шахедами, балістичим “Іскандером” та двома крилатими ракетами Х-22, ППО знищила 24 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу Shahed (район пуску: Приморсько-Ахтарськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 24 ударних БпЛА. Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще три ворожих БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.


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