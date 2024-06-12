Суспільство

Сили оборони знищили в Криму два радари комплексів С-300 та С-400
12 Червня 2024 13:58
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крим
Ілюстративне фото / Getty Images

Сили оборони України знову атакували російські зенітні ракетні комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в соцмережах.

Повідомляється, що цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя.

В Генштабі кажуть, що підтверджено влучання в районах цілей.

Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється.

Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.

“Далі буде…”, – обіцяють українські військові.


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