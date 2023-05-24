Політика

Сили оборони знищили учора гелікоптер і 21 артилерійську систему

24 Травня 2023 08:34
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив інформацію щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3792 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3339 (+21) од,
  • РСЗВ – 570 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 440 (+7).

Дані уточнюються.


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