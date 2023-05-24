Політика

Сили оборони знищили учора гелікоптер і 21 артилерійську систему Генштаб ЗСУ оновив інформацію щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3792 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,

артилерійських систем – 3339 (+21) од,

РСЗВ – 570 (+5) од,

засоби ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),

крилаті ракети ‒ 1015 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 440 (+7). Дані уточнюються. Поділитися:



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