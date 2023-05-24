Сили оборони знищили учора гелікоптер і 21 артилерійську систему

Генштаб ЗСУ оновив інформацію щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3792 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,
- артилерійських систем – 3339 (+21) од,
- РСЗВ – 570 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6146 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 440 (+7).
Дані уточнюються.
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