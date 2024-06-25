Сили оборони знищили три російські системи “Панцирь-С1”

Українські Сили оборони виявили та уразили три системи ППО “Панцирь-С1” росіян на Бєлгородщині та окупованій Донеччині.

Дві уражені установки показали аеророзвідники 3-ї бригади оперативного призначення “Спартан”.

Аеророзвідники Нацгвардії допомогли артилеристам Сил оборони скорегувати влучний вогонь по російських позиціях.

“Після чого було уражено та виведено з ладу бойові машини росіян”, — розповіли військові.

Третю систему знищили на Донеччині. За інформацією телеграм-канала “Досье шпиона”, російський комплекс протиповітряної та протиракетної оборони був підбитий українським ракетним комплексом HIMARS.