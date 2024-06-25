Суспільство

Сили оборони знищили три російські системи “Панцирь-С1”
25 Червня 2024 18:53
читать на русском →
війна
Знищений російський ЗРГК "Панцирь-С1" на Донеччині / Фото х ТГ-каналу "Досье шпиона"

Українські Сили оборони виявили та уразили три системи ППО “Панцирь-С1” росіян на Бєлгородщині та окупованій Донеччині.

Дві уражені установки показали аеророзвідники 3-ї бригади оперативного призначення “Спартан”.

Аеророзвідники Нацгвардії допомогли артилеристам Сил оборони скорегувати влучний вогонь по російських позиціях.

“Після чого було уражено та виведено з ладу бойові машини росіян”, — розповіли військові.

Третю систему знищили на Донеччині. За інформацією телеграм-канала “Досье шпиона”, російський комплекс протиповітряної та протиракетної оборони був підбитий українським ракетним комплексом HIMARS.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Червня 2024 17:18

Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ
25 Червня 2024 19:40

Росіяни шукають шляхи аби вклинитися в нашу оборону, – Генштаб
25 Червня 2024 18:02

Військово-обліковий документ з QR-кодом відтепер можна отримати у ЦНАПах
25 Червня 2024 17:48

Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка
25 Червня 2024 16:47

Кабмін звільнив голову Вінницької ОВА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки