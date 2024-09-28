Політика

Сили оборони знищили 69 ударних БПЛА та дві ракети
28 Вересня 2024 08:46
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З початку року бійці НГУ та ДПСУ збили понад 200 ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Shahed". Ілюстративне фото / Фото телеграм-канал @Klymenko_MVS

У ніч на 28 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 77-ми засобів повітряного нападу противника.

Як повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, росіяни використали для атаки:

  • дві балістичні ракети «Іскандер-М» із окупованого Криму;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;
  • 73 ударних БПлА типу «Shahed» із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф., мис Чауда – Крим.

“В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку росії, ще три – локаційно втрачено на території України”, – йдеться у повідомленні.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.


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