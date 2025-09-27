Сили оборони знешкодили 97 російських БЛА з 115

У ніч на 27 вересня (із 21.00 26 вересня) противник атакував 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – йдеться у повіідомленні.

Військові попередили: атака триває – на півночі нові групи ударних БпЛА. “Дотримуйтесь заходів безпеки!”