        Політика

        Сили оборони знешкодили 97 російських БЛА з 115

        Віктор Алєксєєв
        27 Вересня 2025 09:18
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото СБУ
        Ілюстративне фото / Фото СБУ

        У ніч на 27 вересня (із 21.00 26 вересня) противник атакував 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

        Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – йдеться у повіідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Військові попередили: атака триває – на півночі нові групи ударних БпЛА. “Дотримуйтесь заходів безпеки!”


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини