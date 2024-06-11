Суспільство

Сили оборони збили ворожий літак на Покровському напрямку – Генштаб
11 Червня 2024 07:50
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генштаб, літак
Су-25 / Вікіпедія

В понеділок Сили оборони збили ворожий літак Су-25 на Покровському напрямку.

Про це повідомляє зведення Генштабу ЗСУ.

“Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог 21 раз намагався вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 ворожих атак відбито. Ще два боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 198 окупантів вбитими та пораненими. Знищено літак Су-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі”.


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