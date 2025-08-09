        Політика

        Сили оборони збили лише 16 ворожих дронів з 47

        Віктор Алєксєєв
        9 Серпня 2025 09:41
        Вранці ворог атакував Дніпро ракетами. Постраждали троє людей / Фото Дніпропетровська ОВА
        Вранці ворог атакував Дніпро ракетами. Постраждали троє людей / Фото Дніпропетровська ОВА

        У ніч на 9 серпня (із 22.30 8 серпня) противник атакував 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро.

        Реклама

        За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

        “Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях”, повідомили військові.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини