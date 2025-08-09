Сили оборони збили лише 16 ворожих дронів з 47

На Запоріжжі евакуюють останні пенітенціарні установи після трагедії у Біленьківській колонії

Трамп оголосив про зустріч із Путіним на Алясці після заяв про можливий “обмін територіями”

Зеленський відповів на заяви Трампа про зустріч із Путіним: “Жодних рішень без України і проти України”

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

У ніч на 9 серпня (із 22.30 8 серпня) противник атакував 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.