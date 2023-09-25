Сили Оборони збили БПЛА над Кривим Рогом: уламки впали на підприємство

Над Кривим Рогом захисники України збили безпілотний літальний апарат, але через падіння уламків горіло промислове підприємство, також через артилерійський обстріл у Нікопольському районі пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередачі.

Про це повідомляють голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, Олександр Вілкул.

“Вночі в області наші оборонці неба “працювали” по БпЛА ворога. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.

Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава – полум’я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач.

Минулося без загиблих і постраждалих”.

Вілкул повідомив, що в Кривому Розі через падіння уламків була пожежа на одному із промислових підприємств, але минулося без втрат.