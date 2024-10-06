Політика

Сили оборони збили 2 ракети та 56 ударних БПЛА, 4 “шахеди” – досі знаходяться в повітряному просторі Україні
6 Жовтня 2024 09:51
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Працює мобільна вогнева група / Фото 108 Окрема бригада Сил ТрО

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

Як повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, усього радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 1 крилату ракету Іскандер-К;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 87 БпЛА типу «шахед».

“В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, 25 безпілотників (станом на 09.00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Чотири БпЛА – в повітряному просторі України. Бойова робота триває.


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