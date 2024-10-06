Сили оборони збили 2 ракети та 56 ударних БПЛА, 4 “шахеди” – досі знаходяться в повітряному просторі Україні

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

Як повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, усього радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

1 крилату ракету Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БпЛА типу «шахед».

“В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, 25 безпілотників (станом на 09.00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Чотири БпЛА – в повітряному просторі України. Бойова робота триває.