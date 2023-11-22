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Сили оборони збили 14 “Шахедів” цієї ночі 

22 Листопада 2023 07:47
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дрони

У ніч на 22 листопада Повітряні сили разом з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних сил України та Національної гвардії знищили усі 14 ворожих безпілотників “Shahed-131/136”.

Про це повідомляють Повітряні сили

За інформацією військових з 20.00 вечора 21 листопада по 03.00 22 листопада окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 14-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих. 


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