Сили оборони завдали удару по нафтопереробному комплексу “Башнафти” в Уфі

Українські сили вразили установку первинної переробки нафти на одному з нафтопереробних заводів «Башнафти» в Уфі рано вранці суботи, повідомило Bloomberg обізнане джерело.

Комплекс, що входить до групи «Роснафта», розташований приблизно за 1750 кілометрів від Києва та за 1200 кілометрів на схід від Москви. За словами співрозмовника, це вже третя атака цього року по цій локації. «Башнафта» має в Уфі три НПЗ — «Новойл», «Уфимський» та «Уфанефтехім» — із сукупною потужністю переробки 23,5 млн тонн нафти на рік, однак наразі неясно, який саме завод було уражено.

У соцмережах публікувалися кадри диму над районом комплексу, а аеропорт Уфи тимчасово призупиняв роботу в суботу.

Україна останнім часом активізувала атаки на російську нафтопереробку і з початку серпня здійснила щонайменше 28 ударів по НПЗ — багато з них далеко від кордону. Виробництво пального в Росії скоротилося, що посилило занепокоєння щодо доступності постачань.

Суботній удар відбувся на тлі нещодавніх російських ракетних і дронових атак по енергетичній інфраструктурі України — зокрема по електромережі та газових об’єктах у Києві, південній Одесі й центральних містах Дніпро та Полтава. Через ці обстріли сотні тисяч українців зазнали значних відключень електроенергії та води; станом на середину суботи більшість ланцюгів постачання була відновлена, повідомило Міністерство енергетики України.