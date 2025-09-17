Сили оборони затопили трубу, якою переміщувалися росіяни під Куп’янськом

Сили оборони України затопили трубу у районі Куп’янська, який використовували російські війська для пересування та логістики.

Про це в етері “Еспресо” повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко.

За його словами, через активні бойові дії не було можливості демонтувати трубу інженерною технікою, тож українські військові перекрили клапани й застосували інженерні боєприпаси. Внаслідок серії вогневих ударів конструкцію пошкоджено та затоплено. Це змусило противника перейти до використання переправ через річку Оскіл.

Федоренко наголосив, що це не виключає можливості відновлення труби згодом, тож за нею ведеться пильний контроль.

Нагадаємо, 12 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські війська використовували цей газопровід для логістики до околиць Куп’янська. Це вже третій зафіксований випадок застосування підземних труб для переміщення окупантів: раніше їх використовували під Авдіївкою та Суджею.

Якщо там трубопроводи слугували для заходу штурмових груп у тил оборони, то на Куп’янському напрямку вони стали каналом постачання через річку Оскіл.