Двоє людей загинули внаслідок удару БпЛА по авто в Харківському районі

Російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль поблизу села Прудянка Харківського району. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, спочатку внаслідок обстрілу БпЛА загинули двоє людей, ще кількох постраждалих було госпіталізовано, їм надавали медичну допомогу.

Згодом кількість поранених збільшилася до чотирьох осіб, усі вони — жінки. Пізніше стало відомо, що одна з постраждалих померла від отриманих травм, попри зусилля лікарів.

За уточненою інформацією, внаслідок удару ворожого безпілотника біля села Прудянка загинули 70-річний чоловік та 58-річна жінка. Поранення отримали жінки віком 65, 59, 65 та 68 років.