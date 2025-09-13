Росіяни використовують газову трубу для проникнення в Куп’янськ – DeepState

OSINT-спільнота DeepState повідомила, що російські військові знову використали газову трубу для просування своїх груп, цього разу – у районі Куп’янська.

За даними спільноти, ворог втретє застосував цей спосіб пересування: вперше це сталося під час боїв в Авдіївці, вдруге – біля Суджі. DeepState зазначає, що в мережі поширювали неправдиві повідомлення про нібито використання таких труб біля Покровська, але відео насправді зняте під Куп’янськом.

Росіяни облаштували цілу логістичну артерію, входи до якої знаходяться біля Лиману Першого. Для руху всередині труби використовують спеціальні лежанки на колесах та електросамокати там, де дозволяє висота. Шлях до околиць Куп’янська займає приблизно чотири доби, тому всередині облаштовані місця для відпочинку і запаси провізії.

Завдяки цьому організовані групи без серйозних втрат дістаються до Радьківки, а звідти – на південь, у контрольований ворогом ліс. Після цього вони роззосереджуються в Куп’янську та виходять до залізниці.

DeepState зауважує, що відсутність примусової евакуації цивільних створює проблему: мешканці перебувають у тих самих будинках, що й противник, через що складно завдавати ударів по цих районах. Крім того, деякі місцеві діляться з росіянами їжею.

Спільнота висловила жаль, що досвід Авдіївки та Суджі не був врахований, і сподівається, що ситуація з газовою трубою цього разу стане уроком.