Сили оборони зачистили шість населених пунктів на Добропільському напрямку

Із 4 по 17 серпня Сили оборони України зачистили шість населених пунктів у Донецькій області.

Мова йде про Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Реклама

Загалом у результаті активних дій противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 17 серпня, вони становлять:

безповоротні – 984 особи,

санітарні – 355 осіб,

полон – 37 осіб.

Також знищено та пошкоджено 11 танків, 8 бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

“Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується. Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців”, – повідомили у Генштабі.

Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.