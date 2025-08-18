        Суспільство

        Сили оборони зачистили шість населених пунктів на Добропільському напрямку

        Федір Олексієв
        18 Серпня 2025 13:19
        БТР Stryker 7-го корпусу ДШВ / Фото: 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ
        БТР Stryker 7-го корпусу ДШВ / Фото: 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ

        Із 4 по 17 серпня Сили оборони України зачистили шість населених пунктів у Донецькій області.

        Мова йде про Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь, повідомили у Генштабі ЗСУ.

        Загалом у результаті активних дій противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 17 серпня, вони становлять:

        • безповоротні – 984 особи,
        • санітарні – 355 осіб,
        • полон – 37 осіб.

        Також знищено та пошкоджено 11 танків, 8 бойових броньованих машин, 112 одиниць авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 22 гармати та 106 БпЛА різних типів.

        “Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується. Окупанти продовжують здаватися. Минулої доби підрозділи Сил оборони взяли в полон 7 російських військовослужбовців”, – повідомили у Генштабі.

        Також минулого тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ. 


