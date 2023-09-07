Суспільство

Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 37 артилерійських систем

7 Вересня 2023 08:35
читать на русском →
війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артсистем і 22 дрони.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 266900 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4506 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 8703 (+21) од,
  • артилерійських систем – 5722 (+37) од,
  • РСЗВ – 753 (+5) од,
  • засоби ППО – 506 (+1) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22),
  • крилаті ракети – 1455 (+8) од,
  • кораблі /катери – 19 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27) од,
  • спеціальна техніка – 859 (+7).

Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Вересня 2023 09:25

США готують для України нову партію касетних боєприпасів, – NYT
7 Вересня 2023 10:30

Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
7 Вересня 2023 07:49

Сили ППО вночі знищили 25 з 33 “шахедів”
7 Вересня 2023 07:30

Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, – Генштаб
7 Вересня 2023 07:18

Блінкен оголосив про виділення США ще понад $1 млрд допомоги для України
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
усі думки