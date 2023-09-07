Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 37 артилерійських систем

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артсистем і 22 дрони.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 266900 (+610) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4506 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 8703 (+21) од,
- артилерійських систем – 5722 (+37) од,
- РСЗВ – 753 (+5) од,
- засоби ППО – 506 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22),
- крилаті ракети – 1455 (+8) од,
- кораблі /катери – 19 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27) од,
- спеціальна техніка – 859 (+7).