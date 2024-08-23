Суспільство

Сили оборони вивели з ладу всі три пороми, якими окупанти доправляли паливо до Криму
23 Серпня 2024 18:51
війна, крим
Палаючий пором Конро Трейдер / Фото з соцмереж

Крайній удар по порту “Кавказ” вивів з ладу останній пором, якими росіяни доправляли паливо в тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

“На Керченской переправе работали три железнодорожных парома: “Авангард”, “Славянин” и “Конро Трейдер”, – йдеться у повідомленні.

Пором Авангард потрапив під удар 30 травня, був серйозно пошкоджений і перебуває в ремонті. Пором Слов’янин ЗСУ пошкодили 23 липня, зараз цей пором очікує ремонту, перебуває в Азовському морі.

“Ну а “Конро Трейдер” затонув після атаки 22 серпня в порту Кавказ, паралізувавши на невизначений час роботу Керченської поромної переправи”, – повідомив паблік.

Моніторингова група повідомляє, що Керченським мостом залізничним транспортом паливо до Криму не доправляють, оскільки конструкції ослаблені після вибуху на мосту і горіння вантажного потяга. Також паблік стверджує, що окупанти побоюються, що по складу з паливом може бути завдано ракетного удару.


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