Суспільство

Сили оборони вразили нафтобазу у Курській області
30 Липня 2024 17:20
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війна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сьогодні вночі уражено нафтобазу ворога “Логістичний центр №43” в населеному пункті Вози, Курська область РФ.

За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється”, – додали у Генштабі.

У Генштабі запевнили, що українське військо і надалі вживатиме всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу росіян, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України.


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