Сили оборони вразили нафтобазу у Курській області

Сьогодні вночі уражено нафтобазу ворога “Логістичний центр №43” в населеному пункті Вози, Курська область РФ.

За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється”, – додали у Генштабі.

У Генштабі запевнили, що українське військо і надалі вживатиме всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу росіян, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України.