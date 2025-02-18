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Сили оборони вперше уразили північнокорейську САУ “Коксан”: кадри з фронту
18 Лютого 2025 20:26
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Перша версія САУ M1978 Koksan під час Ірано-іракської війни / Фото ілюстративне: sayed.ir
Перша версія САУ M1978 Koksan під час Ірано-іракської війни / Фото ілюстративне: sayed.ir

Вперше за час російсько-української війни зафіксовано ураження північнокорейської самохідної артилерійської установки “Коксан”, здатної бити на відстань до 60 км. Вистежили та знищили рідкісну техніку бійці 412 полку Nemesis на Луганщині.

Про це повідомили в 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis.

Дальність стрільби 170-міліметрової САУ М1978 “Коксан” осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км. Швидкість стрільби: два постріли протягом 5 хвилин, а обслуговують цю машину вісім бійців (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).

“Вперше САУ “Коксан” на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року. Перше бойове застосування зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 роках”, – зазначили військові.


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