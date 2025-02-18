Сили оборони вперше уразили північнокорейську САУ “Коксан”: кадри з фронту

Вперше за час російсько-української війни зафіксовано ураження північнокорейської самохідної артилерійської установки “Коксан”, здатної бити на відстань до 60 км. Вистежили та знищили рідкісну техніку бійці 412 полку Nemesis на Луганщині.

Про це повідомили в 412-му окремому полку безпілотних систем Nemesis.

Дальність стрільби 170-міліметрової САУ М1978 “Коксан” осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км. Швидкість стрільби: два постріли протягом 5 хвилин, а обслуговують цю машину вісім бійців (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).

“Вперше САУ “Коксан” на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року. Перше бойове застосування зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 роках”, – зазначили військові.