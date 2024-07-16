Сили оборони відійшли з Кринок на Херсонщині, — Суспільне

Українські підрозділи відійшли з села Кринки, що у Херсонській області. Про це пише “Суспільне” з посиланням на джерело в Силах оборони.

За словами військових на цьому напрямку, це відбулось ще кілька тижнів тому.

Раніше видання Liga.net із посиланням на джерела у Генштабі також повідомило про відхід з Кринок на Херсонщині та Урожайного на Донеччині.

“В обох населених пунктах утримувати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування, і Сили оборони відійшли заради збереження життів бійців”, — йшлося у повідомленні.